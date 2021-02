Una supremazia netta, 46 vittorie a 21 insieme a 30 pareggi, per il Chelsea nei confronti del Tottenham tra Premier League e First Division. I Blues, passati una settimana fa sotto le mani di Tuchel dopo l’esonero di Lampard, ritrovano giovedì sera un vecchio amico, Josè Mourinho. Forti di questi numeri, oltre che dalle due sconfitte consecutive in campionato da cui sono reduci gli Spurs, Azpilicueta e compagni partono nettamente favoriti, secondo i quotisti, a 2,20 contro il 3,35 dei padroni di casa quasi in linea con il pareggio, in quota a 3,30. L’Under, a 1,80, si fa preferire all’Over, dato a 1,91, poiché il Chelsea è reduce da 4 gare con meno di tre gol mentre il Tottenham ne ha centrati ben 12 su 20 uscite in campionato. Il 3-1 per i ragazzi dello Special One, punteggio delle ultime due vittorie ai danni dei Blues, pagherebbe 35 volte la posta mentre lo 0-2 targato Tuchel, risultato già uscito in tre occasioni, si gioca a 12. Senza Kane infortunato, è il tridente degli ospiti a essere favorito per lasciare il segno: Giroud, Abraham e Werner a segno sono tutti in quota a 2,40. I padroni di casa si affideranno invece a Dele Alli, già cinque reti contro il Chelsea e protagonista delle ultime due vittorie Spurs contro i cugini: una marcatura multipla del numero 20 di Mourinho si gioca a 35.