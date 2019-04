Monday night in Premier League. Dopo i ko di Arsenal, Tottenham e Manchester United, scende in campo il Chelsea, altra concorrente per un posto in Champions League. I Blues attendono a Stamford Bridge il Burnley, a caccia degli ultimi punti salvezza e reduce da tre vittorie consecutive.



La squadra di Sarri, che arriva dal ko contro il Liverpool, è al momento quarta, a pari punti con l'Arsenal, ma con una vittoria ha l'occasione di portarsi al terzo posto solitario (con una partita in più), che vorrebbe dire Champions League.