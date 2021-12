È arrivato a inizio novembre, quando il Tottenham era ottavo in classifica e la top 4 sembrava un miraggio. Meno di due mesi dopo, Antonio Conte e gli Hotspurs sono risaliti al quinto posto in Premier, senza perdere neanche una partita di campionato e rilanciandosi per la corsa alla qualificazione Champions. Progressi evidenti anche nelle valutazioni dei bookmaker, con la quota per il piazzamento tra le prime 4 crollata da 8,00 a 3,75. Netto il sorpasso sul West Ham, a inizio novembre il principale concorrente di Conte: gli Hammers sono ora a -1 dagli Hotspurs e sono passati da 6,50 a 10,00, mentre si fa serrato il testa a testa con l'Arsenal, attualmente quarto a +6 e 3,00. Dalla parte di Conte ci sono però ancora tre partite da recuperare, mentre domani è in programma la trasferta contro il Southampton: in questo caso il «2» è favorito a 2,02, contro il 2,63 dei Saints e il 3,45 del pareggio.