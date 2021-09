Monday night dialle 21. A Goodison Park, l'attende il, coi Toffees alla ricerca della terza vittoria in quattro partite e reduci dal 3-1 contro il Southampton, dove hanno brillato. I Clarets, invece, non hanno ancora vinto una partita: pari alla prima col Leeds, poi ko conIl Burnley ha chiuso il 2020/21 come una delle sei squadre ad aver perso più del 50% delle partite in trasferta di Premier. L'Everton ha vinto entrambe le sue partite in campionato con un margine di due gol, e si sta affidando a un uomo nuovo, Demarai, dopo essere stato decisivo contro il Brighton il 28 agosto.