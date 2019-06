Comanda il City, ma attenzione alla sorpresa Wolverhampton. Nel giorno del sorteggio dei calendari in Premier League i bookmaker mettono in guardia gli scommettitori nelle quote su chi vincerà il titolo. Dove spicca il 13,00 assegnato ai Wolves, che hanno sì vinto tre titoli nella loro storia, ma negli anni '50. Tanto per dire, i neroarancio condividono la quota con l'Arsenal e assieme ai Gunners sono alle spalle delle favorite ufficiali. Il motivo è semplice: l'anno scorso i Wolves, sotto la guida di Nuno Espirito Santo, sono stati la rivelazione della Premier e da neopromossi hanno chiuso al settimo posto conquistando anche l'accesso all'Europa. In cima al tabellone 888sport.it svetta il Manchester City, campione in carica e dato a 4,25 per il bis. Segue il Liverpool, che ha sfiorato il titolo quest'anno ed è dato a 8,50 per il riscatto. Poi un tris a quota 10,00 prima del Wolverhampton: Chelsea, United e Tottenham.