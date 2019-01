Poteva segnare all'esordio con il Chelsea, tirando il rigore che Willian gentilmente gli aveva ceduto contro lo Sheffield in FA Cup. Invece Gonzalo Higuain ha cortesemente rifiutato l'offerta ed è andato avanti. L'occasione della prima rete in Blues si ripresenta domani per il Pipita, nel match di Premier contro il Bournemouth. Higuain, sostengono gli analisti Snai, è il marcatore più probabile dell'incontro e il suo gol è dato a 2,05, ritenuta probabile anche la doppietta dell'argentino, valutata 5,75. A facilitare il compito del Pipita c'è anche l'ampio margine con cui il Chelsea è favorito sul Bournemouth, dodicesimo in classifica. Il successo esterno dei Blues è dato a 1,65, si punta a 4,00 sul pareggio e a 5,25 sulla vittoria dei padroni di casa.