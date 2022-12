Nel posticipo del Boxing Day, a chiudere la 17ª giornata di Premier League, si sfidano Leeds e Manchester City, con i Citizens determinati a riprendere la corsa sulla capolista Arsenal, a 5 punti di distanza. Per gli esperti di

Sisal, la gara è a senso unico, la squadra di Guardiola comanda infatti il pronostico con il successo a 1,30, per la vittoria dei padroni di casa – in piena lotta salvezza - si sale a 8,75, il pareggio è a 5,75. La squadra allenata da Marsch è una delle peggiori difese del campionato, con ben 26 reti incassate sin ora, un problema non da poco quando si affronta l’attacco più prolifico della Premier, guidato da Halland: la rete degli ospiti in entrambi i tempi è a 1.72, a 1,85 l’ipotesi che il City metta a segno più di due gol. I due confronti della passata stagione sono stati un vero e proprio massacro per il Leeds: il Manchester City in casa ha vinto con un clamoroso 7-0, mentre in trasferta si è affermato per 0-4. La sfida si preannuncia dunque di nuovo ricca di gol, con l’Over 3,50 a 1,95. La pausa Mondiale non sembra aver fatto perdere ad Halland l’abitudine di segnare con continuità: il norvegese infatti ha aperto le marcature nel match contro il Liverpool di EFL Cup ed è il primo indiziato al gol anche in questo match, a 3,40. Occhio anche alla doppietta del capocannoniere del campionato inglese, sempre a 3,40, mentre un suo assist è proposto a 4,00. Marsch si affida invece a Rodrigo per bucare la difesa del City, la rete del brasiliano si gioca a 4,25.