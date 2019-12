Il Liverpool deve difendere il vantaggio sulle inseguitrici e non dovrebbe fallire nel derby contro l’Everton («1» a 1,40). C’è poi la sorpresa Leicester, sempre pronto a stupire e secondo in classifica con 32 punti (8 in meno rispetto alla capolista Liverpool ma 3 in più sul City campione in carica): contro il Watford la settima vittoria di fila di Vardy e compagni in Premier è a 1,35. Con questo passo, leggendo le proposte antepost, il Leicester non dovrebbe fallire la qualificazione in Champions, ora a quota 1,25.