. Il campionato inglese riaccende oggi i suoi riflettori, lo fa dalle 13.30 con l'di Arteta, a cui basterà percorrere i quasi 17 chilometri che separano il quartiere di Highbury da Craven Cottage per sfidare il Fulham. Una prima giornata atipica, che ha visto il rinvio di Burnley-Manchester United e Manchester City-Aston Villa. Colpa delle final eight europee a cui i due club di Manchester hanno partecipato ad agosto inoltrato.Poco male, perché lo spettacolo non mancherà, fin da subito., reduce dal successo nel Community Shield contro il Liverpool. I Gunners aprono la stagione e si presentano con i nuovi innesti: c'è il talento di, soffiato al Napoli e arrivato dal Lille dopo una spesa da 26 milioni, c'è l'esperienza di, arrivato a parametro zero dal Chelsea. Alle 16.00 ecco Crystal Palace-Southampton,. Klopp può contare sulla stessa ossatura dello scorso anno: ad essa va aggiunto Tsimikas, vice-Robertson proveniente dall'Olympiacos, mentre a centrocampo Wijnaldum - sondato dal Barcellona - potrebbe lasciare spazio a Thiago Alcantara, in uscita dal Bayern Monaco.. I Peacocks hanno fatto le cose in grande, mettendo in piedi un mercato di alto livello: da Helder Costa, proveniente dal Wolverhampton, al promettente difensore Robin Koch, ex Friburgo. Piatto forte dell'estate, però, è, prelevato dal Valencia per 40 milioni di euro. A chiudere il primo sabato è West Ham-Newcastle.Due, invece, le sfide in programma domani: alle 15.00 è il turno del, ospite del WBA. Senza Chilwell ma con un Castagne in più, le Foxes cercheranno di migliorare l'ottimo quinto posto dello scorso anno. Alle 17.30 è il turno di un match dove i riflettori saranno puntati soprattutto sugli allenatori. Una sfida già ampiamente vista nel panorama calcistico europeo, un duello avvincente ed entusiasmante:. C'è anche un po' di Italia, dunque, nella nuova Premier: al tecnico di Reggiolo si aggiungono Ogbonna (West Ham), Kean (Everton, ma con sirene di mercato accese) e il trio Blues Jorginho, Zappacosta ed Emerson Palmieri.Già, il Chelsea. Gli uomini di Lampard scenderanno in campo lunedì, alle 21.15, sul campo del Brighton. Prima, alle 19, toccherà a Sheffield e Wolverhampton, ma l'attesa sarà tutta per i Blues.. Eccome. Un anno dopo il blocco del mercato imposto dalla Fifa, che aveva costretto Lampard a valorizzare i giovani di casa Mount, Hudson-Odoi e Abraham,E poi ci sono le due di Manchester, che in questo week-end resteranno a guardare.. Solskjaer, invece, vanta quello che probabilmente è il. Acquisti che alzano ulteriormente il livello e il fascino della Premier, pronta a partire con il suo solito carico di talento ed emozioni. Il campionato bussola di tutta Europa riattiva i motori, lo fa - ovviamente - senza pubblico. Due anni fa i telespettatori globali furono 3,2 miliardi in una stagione.