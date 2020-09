, atto terzo. Dopo due anni di duelli al vertice, lasarà ancora cosa loro. Questo il giudizio degli analisti alla vigilia della partenza del campionato inglese, in programma nel week-end. Malgrado il responso netto dello scorso anno, con il Liverpool campione con 18 punti di vantaggio, la preferenza va al City di Guardiola, il cui trionfo è dato a bassa quota, 1,70. Il bis della “macchina” di Klopp, straripante nella stagione scorsa, è invece dato a 3,00.A parte il duo al comando, per gli altri si va in doppia cifraChance ridottissime per un terzetto a quota 100:Si può giocare anche sulle possibili retrocesse. Dito puntato surispettivamente a 2,00 e 2,10. Rischiano ancheCapitolo cannonieri, all'insegna dell'incertezza. Il re della stagione scorsa, Jamie Vardy, alla nona stagione nel Leicester, non riscuote grande consenso. Il bis vale 17 volte la scommessa. Candidati più probabili, Salah (Liverpool, a 6,00), Kane (Tottenham, a 6,50), Aubameyang (Arsenal, a 7,00) e Aguero, (City, a 8,00). Il nuovo bomber del Chelsea, Timo Werner, si gioca a 10, possibilità anche per due esterni di lusso come Sterling (City, a 13) e Manè (Liverpool, a 15).Sabato, i campioni in carica del Liverpool cominciano la stagione in casa con il Leeds. La sfida Klopp-Bielsa ha un pronostico chiaro: Liverpool strafavorito a 1,26, pareggio a 6,00, mentre il colpo del Leeds pagherebbe dieci volte la posta. Rinviato invece il debutto del Manchester City, in casa contro l'Aston Villa.