In attesa del derby di Manchester nella finale di FA Cup che chiuderà ufficialmente la stagione calcistica in Inghilterra, sabato 3 giugno, oggi a partiresi conclude la, conIn campo tutte e venti le squadre, per stabilire gli ultimi verdetti: già campione ildi Guardiola, che in attesa della finale di Champions contro l'Inter riceve all'Etihad il, al quale servono tre punti per sperare ancora nel settimo posto, che vale la prossima Conference League. Due punti in più infatti per l', che riceve ildi De Zerbi, già aritmeticamente sesto e in Europa League, distante 4 punti. Alla settima piazza mira anche il, autore di una stagione da dimenticare: gli Spurs vanno asul campo di una squadra disperata, al penultimo posto a quota 31 punti e alla quale serve solo una vittoria per provare a salvarsi, confidando nel ko casalingo dell', contro ilsenza più niente da chiedere. Spera invece il, a quota 31 come gli Whites ma con una differenza reti migliore rispetto a loro e ai Toffees: servono tre punti alle Foxes, in casa contro unche pensa già alla finale di Conference League contro la Fiorentina, e sperare che l'Everton non faccia altrettanto. Quel che è certo è che, assieme algià retrocesso, impegnato in casa contro il, ufficialmente quinto e in Europa League, due squadre nobili tra Everton, Leicester e Leeds scenderanno in Championship. Qualificate alla prossima Champions invece, oltre ai Citizens, l', ile il, con i Red Devils che vogliono difendere il terzo posto, a +2 sui Magpies: i Gunners ricevono gli, lo United ilmentre i bianconeri vanno a Stamford Bridge, ospiti di unmai così negativo da quando esiste la Premier. Chiude la sfida tra, due club già salvi.