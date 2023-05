Un big match di recupero nel giovedì sera in Premier League: il Manchester United ospita il Chelsea nella terzultima partita stagionale per entrambe le squadre nel campionato 2022-23. I Red Devils, che il 3 giugno saranno impegnati contro i cugini del City in finale di FA Cup, hanno bisogno di un punto da qui al termine delle danze per certificare il ritorno in Champions League, mentre i Blues stanno per trascinarsi alla linea del traguardo di una stagione davvero frustrante, con ben 15 sconfitte, tante quante quelle del 1887-'98. Un record negativo che potrebbe essere battuto a breve.