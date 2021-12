La Premier League opta per il pugno duro contro i post razzisti. Lo annuncia il ministro dell'Interno britannico, Priti Patel, che ha spiegato come chiunque si macchierà di insulti di stampo discriminatorio sui social verrà punito fino a dieci anni di Daspo, come già accade per i colpevoli di di cori violenti, razzisti e omofobi allo stadio.