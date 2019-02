Dopo gli anticipi di venerdì e le gare di ieri, e in attesa della finale di Coppa di Lega tra Chelsea e Manchester City (rinviata la sfida della squadra di Sarri contro il Brighton), è terminata oggi con due partite la 27esima giornata di Premier League: alle 15.05, oltre al big match di Old Trafford tra Manchester United e Liverpool, l'Arsenal di Unai Emery, reduce dal passaggio del turno in Europa League, vince 2-0 all'Emirates contro il Southampton di Ralph Hasenhuttl e allunga proprio sui Blues, trovando il quarto posto che significherebbe Champions a fine stagione grazie a Lacazette (undici gol in Premier) e Mkhitaryan. I Saints dopo cinque partite senza vittorie (tre pari e due ko), sono risprofondati al terzultimo posto della classifica, a meno uno dalla salvezza.