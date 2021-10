Dopo le vittori di Chelsea, City e altre quattro partite, la nona giornata di Premier League continua oggi con altre tre gare:- le Foxes sono a 11 punti, gli avversari a 12 - puntano alla vittoria per provare ad avvicinarsi al quinto posto., e per farlo si affidano a Heung-Min Son, che in trasferta è quasi sempre una certezza. Con una vittoria il West Ham scavalcherebbe il Tottenham, occhio all'attaccante giamaicano Michail Antonio, che ha totalizzato cinque gol e tre assist in sette partite di campionato e ha saltato l'ultima gara del West Ham in Europa League contro il Genk.