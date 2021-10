La domenica più intensa da quando è cominciata la stagione. Dappertutto si gioca calcio importante, ad altissimo livello. Due partitoni in Serie A, Inter-Juventus e Roma-Napoli, il Classicissimo nella Liga, Barcellona-Real Madrid, e un altro scontro tra corazzate in Premier League, Manchester United-Liverpool. Applausi. E tutti allo stadio o davanti alla tv.. Con la vittoria di ieri del Milan l'asticella si è alzata ancora di più, il pareggio come possibile difesa della posizione non esiste più,Per non lasciare strada infinita a Pioli e Spalletti. Curiosità fantastica: sono dodici match di campionato, compresi gli ultimi quattro di Conte, che i nerazzurri fanno over! Come si aggancia col fatto che arriva il re del corto muso, dell'1-0? Semplice per me, non vedendo una vittoria bianconera a Milano ecco la combo:E attenti a quando entrerà Vidal, sembra tornato Vidal.. Occhi immersi nelle fiamme per gli undici giallorossi sconfitti a Torino, anche oggi titolari. Qui per me è facile: non si materializzerà il pareggio. Dopo il Bodo/Glimt non può. E così ho scoperto che in alcuni casi estremi quella doppia che poteva esistere soltanto se dovevi coprirti esce fuori e può fare al caso tuo.e passa la paura. Avete visto come si sono messi a segnare in Serie A, sembra tutto un altro campionato. Un ricordo: il Roma-Napoli di novembre 2019. Si entrò in campo con un Napoli padrone del pronostico, vinsero i giallorossi con i gol di Zaniolo e Veretout, per gli ospiti Milik (marcato da Cetin!!). Ne è passata di acqua. Da Cetin a Mourinho, che chiede rinforzi. Ma prima c'è questa. Qui Rodi qui si salta.Dice: "Quanto tempo è che ilnon passa a?". Pochissimo, è dall'ultimo match giocato un anno esatto fa (vuoi vedere che si ripete anche il 3-1?).Mi pare che al momento vadano più forte dei blaugrana, che da quando non c'è più neppure Messi sembrano diventati una squadra come un'altra. Ancelotti può quindi fare danni, hai voglia se può. Ancelotti è due punti sopra e segna molto di più dei padroni di casa. il nuovo Classico, targato Ansu Fati e Vinicius, i giovani leoni.In classifica è quattro punti avanti. Ma la verità è che al momento, nonostante CR7 sia stato il principe del ribaltone contro l'Atalanta col suo gol del 3-2, adesso Salah - che vuole chiudere la carriera con questi colori addosso - incide più del portoghese. Vallo a prendere se ci riesci.Arrivano entrambe da un bel 3-2 ma il peso è ben diverso. Uno è stato colto al Wanda Metropolitano dell'Atletico Madrid. Non so se mi spiego. A maggio nella Liga finì 2-4. Anche qui ripetizione?Inter-Juventus 1X/over 2,5 (quota 2,40)Roma-Napoli 12/over 2,5 (1,86)Barcellona-Real Madrid 2 (2,60)Manchester United-Liverpool 2 (2,25)La quaterna vale 26,1 volte la posta