Quattordicesima giornata di Premier che vede una domenica di sole 2 partite, molto importanti però per la classifica. Nella prima l'Arsenal accoglie il Nottingham Forest per riprendersi la vetta dopo il sorpasso momentaneo del Manchester City. Nella seconda l'altra sponda della città mancuniana vuole proseguire il buon momento di forma. Ad Old Trafford arriva il West Ham di Scamacca alla ricerca di punti pesanti.