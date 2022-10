Grande sabato di Premier League con otto partite in programma. A dare il via alla giornata il Manchester City di Pep Guardiola che affronterà in trasferta il Leicester (calcio d'inizio 13:30) con l'obiettivo di superare momentaneamente l'Arsenal.



Alle 16 il Tottenham e il Chelsea - anche loro fuori casa - rispettivamente contro Bournemouth e Brighton. La squadra di Roberto De Zerbi alla ricerca della prima vittoria da quando è arrivato il tecnico italiano. Newcastle-Aston Villa e Crystal Palace-Southampton le altre due partite in concomitanza.



A seguire il match tra Fulham ed Everton mentre in serata, alle 20:45 torna in campo il Liverpool che ospita il Leeds. Klopp vuole reagire dopo il ko contro il Nottingham Forest che ha fermato i tentativi di rimonta.