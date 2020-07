Dopo gli anticipi di ieri e le semifinali di FA Cup, continua oggi la 37esima giornata di Premier League, penultimo turno di campionato: alle ore 19 due partite, con lo Sheffield United che riceve l'Everton di Carlo Ancelotti, ormai senza più obiettivi, per tenere vive le residue speranze di qualificazione alla prossima Europa League, e con il Brighton che ospita il Newcastle, che non ha più nulla da chiedere al suo campionato, per conquistare l'ultimo e decisivo punto salvezza. Alle 21.15 tocca poi agli Wolves di Nuno Espirito Santo, che ricevono il tranquillo Crystal Palace: servono tre punti per scavalcare il Tottenham e tornare al sesto posto.