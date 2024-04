Premier League LIVE si parte con Everton-Nottingham Forest. Poi il Liverpool

34 minuti fa



Si chiude la 34esima giornata di Premier League, un turno a metà a causa degli impegni in Fa Cup dove si stanno decidendo le finaliste. Nel programma di oggi 4 partite, dopo le 3 di ieri. Si parte alle 14:30 con Everton-Nottingham, una sorta di spareggio per la permanenza nella massima serie inglese. Alle 16 tocca ad Aston Villa-Bournemouth e a Crystal Palace-West Ham. Chiude lo scontro tra Fulham e Liverpool alle 17:30 con la squadra di Klopp che non può più sbagliare e deve accorciare sulla vetta dove c'è l'Arsenal.