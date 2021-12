Sarà un Boxing Day in parte compromesso dal Covid, ma la Premier League ha voluto mantenere viva la tradizione non rinviando il turno del 26 dicembre. In programma restano otto match a partire dalle ore 16 quando il Manchester City capolista ospiterà il Leicester in cerca di un rilancio verso la zona europea. Per gli esperti di gli uomini di Guardiola partono nettamente favoriti, in quota a 1,17 contro il 13 degli ospiti. Remota anche un’ipotesi pareggio proposta a 7,20. Come sempre quando in campo scendono i Citizens è previsto spettacolo con l’Over 2,5 a 1,37 nettamente avanti sull’Under 2,5 proposto a 2.80. Occasione da non perdere anche per il rinfrancato Arsenal che in casa del fanalino di coda Norwich vuole cementare il suo attuale quarto posto in classifica: il successo dei Gunners si gioca a 1,42 mentre sale a 4,50 il segno «X». La terza vittoria stagionale dei gialloverdi vale 7 volte la posta. Antonio Conte dopo il buon pari interno ottenuto contro il Liverpool, punta a quel quarto posto occupato proprio dai rivali dell’Arsenal. Nel derby casalingo contro il Crystal Palace i favori della vigilia sono per gli Spurs, offerti a 1,72 contro il 4,60 del Palace. Fissato a 3,75 il pareggio. Chiuderà il programma della giornata il Manchester United nel posticipo del lunedì in casa di un Newcastle alla disperata ricerca di punti. Il nuovo tecnico Rangnick vede il successo in quota a 1,47 mentre serve un’impresa ai Magpies, dati a 6, con il pari che scende a 4,60.