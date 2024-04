Salernitana, Tchaouna unico a salvarsi: ci pensa la Premier

. Da Dia a Ochoa, passando per gli ultimi arrivati Manolas e Boateng, quasi nessuno tra i granata concluderà la sua annata con un voto positivo in pagella. Dai giovani a quelli più esperti, ognuno ha reso al di sotto delle aspettative e delle proprie potenzialità. Una delle poche note liete, soprattutto per quanto fatto vedere nella seconda parte di campionato, c'è invece Loum, ala classe 2003 che si è messa in mostra con tre gol segnati e tre assist vincenti per i compagni nelle ultime 16 giornate. Numeri che non basteranno, ovviamente, a permettere alla Salernitana di salvarsi e giocare anche la prossima stagione in Serie A. Ma

In queste settimane, infatti, in diverse occasioni gli scout dei club di mezza Europa si sono presentati all'Arechi e negli stadi dove è scesa in campo la Salernitana. Con un nome su tutti sulla loro agenda: proprio quello di Tchaouna. P. La cifra richiesta dal club del presidente Iervolino, complice la retrocessione in Serie B,di euro. Una cifra abbordabile, soprattutto per club di Premier League come ilche hanno messo gli occhi su di lui, o della Ligue 1, che potrebbero riportarlo a casa. Con la Salernitana destinata alla retrocessione, Tchaouna gioca per conquistare la sua salvezza personale.