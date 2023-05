Torna in campo lain questo mercoledì con untocca ancora ai campioni delche questa sera fanno visita alUna sfida che arriva dopo gli elogi di, che ha compiuto l'impresa di portare i Seagulls in Europa per la prima volta nella loro storia. Il tecnico catalano ha definito il collega uno dei 'più influenti degli ultimi 20 anni' e il suo Brighton 'un ristorante stellato'. Grande stima tra i due allenatori e tra le due squadre, ma il Brighton si gioca ancora la possibilità di scalare ulteriormente la classifica: con una vittoria si porterebbe a -2 dal Liverpool quinto in classifica e si giocherebbe quindi il tutto per tutto all'ultima giornata.