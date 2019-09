La sesta giornata di Premier League si chiude con il big match tra Chelsea e Liverpool. I Reds sono in vetta alla classifica a punteggio pieno: per ora 5 partite e altrettante vittorie. Ma martedì hanno perso la prima partita stagionale in Champions League, contro il Napoli. Non è andata meglio ai Blues, superati in Europa dal Valencia. Questo pomeriggio a Stamford Bridge cercheranno entrambe un riscatto immediato: Klopp per tornare a più 5 sul Manchester City, vittorioso ieri per 8-0 contro il Watford, Lampard per scalare la classifica.