Chelsea-Norwich (calcio d'inizio alle ore 21.15) è l'anticipo che apre la 36esima e terzultima giornata di campionato nella Premier League inglese. I padroni di casa, terzi in classifica, cercano il riscatto dopo l'ultima sconfitta sul campo dello Sheffield United per difendersi dall'assalto di Leicester e Manchester United, un solo punto dietro e in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League. Dall'altra parte c'è il Norwich, ultimo in classifica e già retrocesso.