Premier League: Chelsea-Tottenham LIVE alle 20.30

un' ora fa



Non solo coppe europee. Questa sera a partire dalle 21 a Stamford Bridge va in scena uno dei tanti derby di Londra, valido per il recupero della 26esima giornata di Premier League, tra il Chelsea del grande ex Mauricio Pochettino e il Tottenham di Ante Postecoglou: i Blues hanno l’occasione di migliorare la propria classifica, portandosi all’ottavo posto in caso di vittoria, a - 3 dall'Europa, mentre gli Spurs si trovano quinti ma hanno assoluta necessità dei tre punti, per riportarsi a -4 dal quarto posto occupato dall'Aston Villa, che vale la Champions League l'anno prossimo, e soprattutto riscattare le brutte sconfitte, nell'altro derby contro l'Arsenal e contro il Newcastle.