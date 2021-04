Non solo Serie A. Messa ormai alle spalle la sosta per le nazionali, tutti i campionati riaprono il sipario:che si giocherà tra oggi, domani e lunedì., alle 16 il Leeds di Marcelo Bielsa ospiterà lo Shoeffield United e alle 18.30 è in programma la sfida tra Leicester e Manchester City. Chiude il sabato di Premier il, scontro diretto con vista sull'Europa.