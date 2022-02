Dopo un finale di calciomercato da protagonista con gli arrivi di Bentacur e Kulusevski e il passaggio del turno in FA Cup, il Tottenham di Antonio Conte tenta l’assalto al quarto posto in classifica, ora distante solo due punti. Gli Spurs scenderanno in campo mercoledì sera nel match casalingo contro il Southampton, capace di fermare sul pari i londinesi nella gara di dicembre disputata al St. Mary. Secondo i betting analyst questa volta però è avanti il segno «1» in quota a 1,56 contro il 5,60 del colpo ospite. Fissato invece a 4,10 il pari. Come nella gara di andata dovrebbero andare a segno entrambe le squadre con il Goal a 1,82 in vantaggio sul No Goal offerto a 1,96. Per quanto riguarda il risultato esatto, il 2-0 Tottenham si gioca a 7,50, stessa quota dell’1-1 mentre vale 15 volte la posta un successo esterno per 1-2. Anche i rivali dell’Arsenal cercano l’inseguimento alle prime quattro posizioni in classifica, facendo visita al Wolverhampton in una trasferta delicata. I pronostici sono comunque a favore dei Gunners, dati vincenti a 2,15 mentre vale 3,15 il segno «X» con la vittoria dei Wolves a 3,55. L’Arsenal tra le big del campionato ha l’attacco meno produttivo e l’incontro con la seconda difesa della Premier fa propendere i bookie a favorire l’Under a 1,64 sull’Over 2.5 proposto 2.25. Il risultato esatto più probabile è l’1-1 a 6,10 seguito dallo 0-1 a 6,75 mentre si gioca a 16 il 2-0 per i padroni di casa. Impegnate nel turno infrasettimanale anche le prime due della classe, Manchester City e Liverpool, entrambe favorite alla vigilia. La capolista City vede la vittoria alla propria portata, a 1,09 contro il Brentford. L’impresa esterna vale su 888 addirittura 25, alta anche l’opzione pareggio offerta a 9. Non dovrebbero aver problemi neanche i Reds che ospitano ad Anfield Road il Leicester dell’ex tecnico Brendan Rodgers. Bassa la quota per il successo interno, fissata a 1,24 contro il 10,50 dei Foxes, mentre il segno «X» si attesta a 6,25.