Premier League, crollo Arsenal e Liverpool: per i bookie a bassa quota il poker del City

13 minuti fa



Un weekend di campionato tutto a favore del Manchester City, che dopo aver rifilato 5 gol sabato pomeriggio al Luton Town, ha assistito alla doppia sconfitta interna di domenica dell’Arsenal e del Liverpool, risultati che hanno portato gli uomini di Guardiola in vetta alla classifica a sei partite dal termine. Per i bookie, sarà difficile smuovere i Citizens dalla vetta: si gioca a 1,40 il quarto titolo consecutivo – decimo della storia – dei campioni d’Europa in carica, in netto vantaggio sull’Arsenal crollato ora a 4,50, con il Liverpool, reduce da una settimana da incubo tra Europa League e Premier League, a chiudere il podio virtuale a 6 volte la posta.