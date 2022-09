La Premier League ha chiuso il mercato toccando quota 2,24 miliardi di euro di spese per l’acquisto di giocatori, incassando “solo” 885 milioni per un saldo negativo pari a 1,3 miliardi. Serie A, Ligue 1, Liga e Bundesliga - scrive Calcio e Finanza - complessivamente hanno speso 2,29 miliardi di euro (di cui 750 milioni dai club italiani), incassando però 2,32 miliardi (745 milioni per le società della Serie A) e chiudendo di fatto il mercato in attivo di circa 300 milioni di euro aggregati. In assoluto, chi ha speso di più è stato per il Chelsea, che ha acquistato giocatori per oltre 280 milioni di euro, seguito da Manchester United (238 milioni) e West Ham (182 milioni).