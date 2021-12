Il Brentford batte 2-1 in rimonta il Watford nell'anticipo che apre la 16esima giornata di campionato nella Premier League inglese. Verso la metà del primo tempo Dennis porta in vantaggio gli ospiti allenati da Ranieri, poi rimontati dai gol di Jansson a sei minuti dal novantesimo e di Mbeumo su rigore al quinto minuto di recupero. I padroni di casa salgono così a quota 20 punti in classifica, 7 in più del Watford, quartultimo appena sopra alla zona retrocessione.