Dopo i vasti focolai di Covid esplosi la scorsa settimana nel Tottenham - che ha portato all'annullamento del match di Conference League col Rennes e la sconfitta a tavolino che ha determinato l'eliminazione dalla competizione - e nelle ultime ore al Manchester United (la partita odierna col Brentford è stata rimandata), in Premier League torna ad essere di massima allerta la situazione sanitaria. Nell'ultimo week-end sono stati registrati 42 casi di positività ai tamponi, la cifra più alta da quando, lo scorso maggio, è iniziata la diffusione dei dati ufficiali. Un problema figlio della scelta di tanti calciatori di non vaccinarsi e che potrebbe avere la sua influenza anche sull'imminente finestra di mercato invernale.



Come riferisce The Athletic, l'allenatore dell'Aston Villa Steven Gerrard ha fatto sapere che sarà tenuto in considerazione ogni aspetto per l'ingaggio di nuovi calciatori e che saranno effettuate delle valutazioni anche sulla condizione vaccinali degli eventuali obiettivi per rinforzare la squadra. Una presa di posizione non banale, in un periodo in cui l'Inghilterra si trova a fronteggiare i numeri e gli effetti e la quarta ondata del Covid, coi contagi tornati nuovamente oltre i livelli di guardia e con una campagna di vaccinazione che non ha avuto grandissimo successo.