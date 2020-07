La Premier League ha comunicato le date del prossimo calciomercato, che si aprirà il 27 luglio e si chiuderà il 5 ottobre. Inoltre dal 5 ottobre verrà aggiunta una finestra aggiuntiva per 'uso domestico': fino alle 17 del 16 ottobre, i venti club di Premier League potranno scambiare giocatori esclusivamente con i club di EFL (Championship, League One e League Two), ma non potranno farlo tra di loro.