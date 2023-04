La Premier League si prepara a un effetto domino in panchina. Il Daily Express ha riportato uno scenario secondo il quale il Chelsea avrebbe deciso di abbandonare la pista Luis Enrique e provare a sondare il terreno per Pochettino come alternativa a Nagelsmann. Il Tottenham, nel frattempo, per il dopo Conte andrà prioprio sull'ex ct della Spagna Luis Enrique.