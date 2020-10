Una partenza lanciata, inaspettata, che proietta l’Everton di Carlo Ancelotti in vetta alla Premier League, riportando i Toffees indietro di 34 anni quando la formazione di Howard Kendall vinse il nono, e per ora ultimo, titolo per i Blue di Liverpool. La formazione del Mersesyside ha staccato tutti gli avversari e si propone come la grande sorpresa della stagione. Nonostante siano passate solo quattro giornate, l’exploit della formazione allenata dall’ex tecnico di Milan e Juventus non è passato inosservato ai betting analyst visto che la quota scudetto per James Rodriguez e compagni è crollata rispetto a inizio stagione, quando, ricorda Agipronews, l’Everton era dato campione a 150, mentre oggi il trionfo in Premier, pagherebbe 13 volte la posta. Una fiducia confermata anche nelle scommesse sul piazzamento tra le prime quattro del campionato, con relativa qualificazione in Champions League. Il ritorno nella massima competizione europea dei Toffees dopo 50 anni è in quota a 3,25: una caduta verticale visto che, ad inizio stagione, l’Everton in Champions era dato a 12