Fulham-Tottenham chiude il weekend di Premier League e mette in palio punti pesantissimi per l'Europa e la rincorsa al piazzamento in Champions League.

Conte ritrova il campionato dopo il 4-2 incassato nell'ultima gara contro il Manchester City, recupero del settimo turno. Gli Spurs, al momento a 33 punti, sono obbligati a vincere per non perdere contatto dal quarto posto del Manchester United. Calcio d'inizio alle 21.