Sarà Arsenal contro Manchester City ad aprire il 2022 della Premier League. All’Emirates la formazione di Mikel Arteta – assente però per Covid – ospiterà la capolista del campionato reduce da dieci successi consecutivi in campionato. Secondo gli esperti, il City è in vantaggio per l’ennesima vittoria, in quota a 1,50, mentre non sarà facile per i Gunners interrompere la striscia dei Citizens, con il segno «X» proposto a 4,50 e il successo interno che sale a 5,40. Si prevede una partita all’insegna del gol, con l’Over 2.5 a 1,51 nettamente avanti rispetto all’Under 2.5 offerto a 2,33. Le due dirette inseguitrici del Manchester City, Chelsea e Liverpool si ritroveranno domenica pomeriggio a Stamford Bridge per riprendere la corsa verso la vetta dopo la frenata dell’ultimo turno. Sarà una partita equilibrata secondo i bookie, con i Reds in vantaggio, a 2,28, contro il 2,95 dei padroni di casa. Si gioca su stanleybet invece a 3,40 l’opzione pareggio. Discorso opposto per il Manchester United, reduce dalla convincente vittoria interna contro il Burnley. I Red Devils vogliono continuare ad avvicinarsi alla zona Champions League e in casa contro il Wolverhampton partono con i favori del pronostico. Vale 1,54 il successo di Ronaldo e compagni mentre servirà un’impresa ai “Lupi” per violare Old Trafford: il segno «2» infatti si attesta sul 5,80, più possibile il pari in quota a 3,95