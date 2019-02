Domenica, in occasione della 26° giornata di Premier League, l’Etihad Stadium di Manchester ospiterà una delle partite più sentite del campionato inglese: Manchester City – Chelsea. Favoriti a quota 1.50 sulla lavagna Betaland, si legge in una nota, i padroni di casa puntano a chiudere in bellezza la partita con almeno 2 gol di scarto sulla squadra di Sarri (vincente a quota 6.25), una possibilità a 4.50 (XH 0:2). Nell'ultimo precedente è però stato il Chelsea a vincere, con un meritato 2-0. Lo stesso risultato firmato dai Blues (0-2 sul tabellone del risultato esatto) vale 45.00. Il pareggio invece si gioca a 4.45.