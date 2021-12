Non si vuole fermare il Manchester City, primo in classifica e reduce da nove successi consecutivi in campionato. Gli uomini di Pep Guardiola domani sera saranno in scena sul campo del Brentford, per cercare la decima, con i favori del pronostico dalla loro parte. Secondo gli esperti infatti il successo dei Citizens si trova in quota a 1,14 mentre sarà dura per i padroni di casa uscire indenni: un pareggio tra le due squadre si gioca a 7,50, con il segno «1» che sale addirittura a 18. Dopo i 17 gol messi a segno negli ultimi tre incontri i bookie propendono per l’Over 2.5, a 1,50 nettamente avanti rispetto all’Under 2.5 proposto a 2,60. Per il risultato esatto avanti lo 0-2 offerto a 6, un pari per 2-2 si gioca a 29 mentre vale 36 un successo per 2-1 a favore dei “Bees”. Anche il Chelsea, dopo il confortante successo in casa dell’Aston Villa, punta al bis nel match serale casalingo contro il Brighton. Gli uomini di Tuchel sono i favoriti di 888 a 1,38 contro l’8 degli ospiti. L’opzione pareggio si gioca invece a 4,50. Sarà difficile vedere entrambe le squadre andare a segno con il No Goal a 1,70 in vantaggio rispetto al Goal fissato a 2,10. Anche i Blues vedono il successo per 2-0 a 6,25 in vantaggio sull’1-1 proposto a 8 mentre sale a 16 una vittoria per 0-1 a favore degli ospiti.