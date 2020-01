Grazie ai gol a inizio gara di Henderson e Firmino nel finale, il Liverpool vince 2-1 sul campo del Wolverhampton nel posticipo del turno infrasettimanale del campionato inglese di Premier League. I Reds allenati da Klopp consolidano il primo posto in classifica con ben 16 punti di vantaggio sui campioni in carica del Manchester City, che hanno pure giocato una partita in più. Il Wolverhampton, a cui non basta il momentaneo pareggio segnato da Raul Jimenez, resta in quinta posizione insieme a Manchester United e Tottenham a -33 dai campioni d'Europa.