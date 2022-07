Primo assaggio di Premier League tra Manchester United e Liverpool. I due club inglesi si sono ritrovati per un'amichevole in Thailandia. Al Rajamangala Stadium di Bangkok non c'è stata gara. I Red Devils hanno battuto la squadra di Klopp per 4-0 con le reti di Jadon Sancho, Fred, Martial e Pellistri. Un bel modo di cominciare per la truppa di ten Hag che ha schierato in gran parte la formazione titolare. Più rimaneggiato invece l'undici dei Reds alla prima partita della tournée estiva.