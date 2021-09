Romelu Lukaku e Cristiano Ronaldo hanno abbandonato l’Italia per tornare in Premier League, rispettivamente al Chelsea e al Manchester United, lasciando così un vuoto non solo nelle loro ex squadre, Inter e Juventus, ma in tutta la Serie A che perde così due pezzi da novanta. L’impatto in Premier League dei due è stato devastante con entrambi a segno nell’ultima giornata e pronti a dare vita a un nuovo duello a suon di reti proprio come ai tempi della militanza in Serie A: secondo i betting analyst di Snai, infatti, sono proprio loro due a giocarsi il titolo di capocannoniere tanto che un successo da parte di uno dei due vale 3,50 volte la posta. Dietro di loro, poi, un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Mohamed Salah, ex di Fiorentina e Roma ora in forza al Liverpool, con una sua affermazione che, come riporta Agipronews, si trova in quota a 6,50 mentre Bruno Fernandes, che ha militato in Serie A con Udinese e Novara, vale 18 volte la posta, subito dietro a Harry Kane a quota 10.