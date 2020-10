ma in realtà è un piano di ristrutturazione neo- oligarchico. A darne notizia in esclusiva, domenica 11 ottobre, è stato il Daily Telegraph che ha potuto visionare il documento del progetto e ne ha fornito ampi dettagli . A confezionarlo sono, intesa come campionato. E. Con quest’ultima che prova sulla propria pelle l’agire di una mai enunciata legge ferrea: quella delle secessioni successive, che una volta messe in moto spingono verso particolarismi sempre più ristretti e egoistici., facendo bottega a sé rispetto a tutto il resto del calcio professionistico inglese, con le tre categorie successive raccolte sotto l’ombrello della Football League., a meno di vedersi imporre un piano di ridisegno delle competizioni e un sostanziale ridimensionamento di ruolo per se stessa. Ma veniamo ai dettagli del progetto.tanto in termini agonistici quanto in termini economici. I club in questione sono(sarebbe stato il Fenway Sport Group, la holding statunitense proprietaria del club, a stilare materialmente il documento), club divisi da una delle rivalità più acerrime del calcio britannico ma resi alleati dall'odore dei soldi.è molto corposo e parte da una prima misura giudicata indispensabile:partecipanti alla Premier. Con quattro giornate di campionato in meno la Premier League si allineerebbe alla Bundesliga e decongestionerebbe il calendario annuale. Del resto, l'intenzione di alleggerire il numero di impegni ufficiali è confermata dal fatto che, esso verrebbe ridisegnato nel senso di prevedere il declassamento immediato delle ultime due classificate, mentre la terzultima dovrebbe affrontare un playoff con le squadre che si sono classificate terza, quarta e quinta in Football League Championship. Propriodel documento.come indennizzo per il mancato introito delle gare che verrebbero soppresse. In realtàe a mettere nell'angolo l'attuale governance della Premier., un 8,5% dei ricavi netti della Premier League da destinare alla copertura dei costi operativi della FA e a “buone cause”, un 6% dei ricavi lordi della stessa Premier da impegnare per il miglioramento degli stadi in tutte e quattro le divisioni professionistiche, una serie di misure a favore dei tifosi in trasferta (20 sterline come tetto massimo per il prezzo del biglietto, sussidi ai costi per le trasferte, 8% di capienza minima garantita nello stadio della squadra ospitante e il ritorno dei “safe standing”, i posti in piedi tanto rimpianti dai tifosi vecchia maniera), e infine una lega professionistica femminile indipendente da FA e Premier.a danno dell'attuale Premier. Che, va ricordato, ha messo in piedi una macchina organizzativa e mediatica tale da rendere al massimo campionato inglese lo status di NBA del calcio. Dunqueche storicamente fanno registrare la più lunga presenza nella prima divisione inglese, e in particolar modo: modifica dei regolamenti, approvazione dei contratti, rimozione del chief executive della Premier e eventuali veti sulle proprietà dei club. Dunque,. E che la riforma complessiva vada a beneficio delle Big 6 è confermato da altri due punti del programma: far iniziare più tardi il campionato, per consentire alle squadre di disputare più amichevoli in giro per il mondo; e portare a 15 il numero massimo di calciatori dati via in prestito nelle leghe inglesi (dunque, esclusi dal conteggio i prestiti all'estero), con tetto di prestiti al singolo club che tocchi quota 4 giocatori. Sonoo. E in fondo la Premier League, intesa come organizzazione, non può protestare. È a partire dal medesimo principio che essa è stata creata e ha prosperato per trent'anni.@pippoevai