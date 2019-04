Lucas Digne, ex terzino sinistro di PSG, Roma e Barcellona, in questa stagione gioca nell'Everton. E in un'intervista a France Football, ha lanciato un messaggio ai rivali cittadini: "Hanno provato a dire che tifavo Liverpool perché ho un tatuaggio che recita 'You'll never walk alone', ma in realtà è un omaggio a un medaglione che mi regalarono i miei genitori quando ero piccolo, non ha nulla a che vedere col calcio. Anzi, i tifosi dei Reds non sanno una cosa: ho già rifiutato due volte di trasferirmi nella loro squadra."



Digne ha anche tessuto un elogio del calcio inglese: "La Premier League è pazzesca: giochi contro top team quasi ogni weekend e ci sono ritmo e contrasti diversi da tutti gli altri campionati. La Liga è superiore tecnicamente, ma per il resto l'Inghilterra è avanti. Al 75° minuto della mia prima partita ero in preda ai crampi. L'ambiente? Incredibile, cantano dal primo all'ultimo minuto, che atmosfera! E gli arbitri, se ti entrano in maniera anche durissima ma deviando il pallone, non fischiano punizione."