Stasera si disputano altre tre gare valide per il campionato inglese di Premier League. Alle ore 20.45 il Newcastle terzo in classifica è impegnato sul campo dell'Everton (penultimo), mentre il fanalino di coda Southampton gioca in casa contro il Bournemouth.



Poi alle ore 21.15 il 31enne Ryan Mason debutta contro il Manchester United sulla panchina del Tottenham che, dopo il divorzio con Antonio Conte, ha esonerato Cristian Stellini in seguito alla sconfitta per 6-1 sul campo del Newcastle.