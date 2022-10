Nuova giornata di Premier League in Inghilterra e programma del sabato ricchissimo per gli appassionati



Si parte alle 13.30 con il Liverpool in risalita dopo la crisi di fine novembre-inizio ottobre e che fa visia al Nottingham Forest fanalino di coda nonostante i ricchissimi sforzi fatti sul mercato in estate.



Alle 16 l'altra sponda di Liverpool, l'Everton affronta il Crystal Palace per provare ad uscire dalla crisi nera di risultati che ha visto i Toffees uscire sconfitti nelle ultime 3 gare consecutive facendoli ripiombare a +1 dalla zona retrocessione.



Sempre alle 16 il Manchester City di Haaland e Pep Guardiola ospita in casa il Brighton con l'obiettivo di riscattare il ko col Liverpool e rilanciare la rincorsa all'Arsenal capolista.



Infine alle 18.30 il big match fra Chelsea e Manchester United che non avrà come protagonista Cristiano Ronaldo, escluso e punito da Ten Hag dopo il rifiuto ad entrare contro il Tottenham.