Si chiude il quarto turno di Premier League con le ultime tre partite in programma in questa domenica. Alle 14.30 l'Arsenal: reduci dal primo successo stagionale contro il West Ham, i Gunners vanno sul campo del Cardiff City, che arriva da due pareggi a reti inviolate con Newcastle e Huddersfield.



Alle 17 tocca a Manchester United e Tottenham, impegni in trasferta per le eurorivali di Juventus e Inter: i Red Devils di Mourinho devono rialzarsi dopo due sconfitte consecutive e sono ospiti del Burnley, mentre gli Spurs affrontano il Watford per restare a punteggio pieno.