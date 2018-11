Archiviata la pausa per le nazionali, riprende anche la Premier League con la 13esima giornata e, in attesa del big match delle 18.30 tra Tottenham e Chelsea, sono sei i match in programma alle 16.



Prosegue la sfida a distanza per il primo posto tra Manchester City e Liverpool, entrambi impegnati in trasferta: la squadra di Guardiola contro il West Ham, quella di Klopp ospite del Watford. Il Manchester United affronta il Crystal Palace per accorciare sulla zona Europa, tallonato dall'Everton, di scena con il Cardiff City, e dal Leicester in trasferta contro il Brighton. Infine, sfida delicata in chiave salvezza tra Fulham e Southampton.



Chiudono il turno domani Bournemouth-Arsenal (14.30), Wolverhampton-Huddersfield (17) e lunedì Burnley-Newcastle (21).