Turno infrasettimanale per la Premier League che manda in scena due anticipi del martedì per la 15esima giornata.



Alle 20.30 il Crystal Palace tornato alla vittoria contro il Burnley nell'ultima giornata sogna il sorpasso al Tottenham in zona Europa League ospitando il Bournemouth che, in caso di vittoria sorpasserebbe le Aquile in classifica portandosi a +7 sulla zona retrocessione.



Alle 21.15 proprio il Burnley ancora in piena corsa per un piazzamento europeo ospita il Manchester City, fermato sul 2-2 dal Newcastle nell'ultima giornata di campionato e scivolato a -11 dal Liverpool capolista.