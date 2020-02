Dopo l'anticipo di ieri tra Wolverhampton e Leicester, torna in campo oggi la Premier League con la seconda parte della 26° giornata. Turno diviso, infatti, tra lo scorso week-end e quello in corso.



Alle 13.30 è il turno del Southampton, che riceve il Burnely. Entrambe le squadre sono a quota 31 punti e arrivano da momenti abbastanza positivi: i padroni di casa hanno vinto tre delle ultime cinque in campionato, gli ospiti arrivano da 7 punti nelle ultime tre.



Alle 18.30, invece, è il turno del Liverpool, di scena sul campo del Norwich nei più classici dei testacoda. Reds che vogliono proseguire il loro cammino perfetto e sognano il momentaneo +25 sul Manchester City.